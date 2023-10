GM apreende entorpecentes no Santa Angelina

A droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 11h desta segunda-feira, 16, no cruzamento da Avenida Dr. Gildney Carrero com a rua Gaudêncio Zaninetti, no Jardim Santa Angelina, entorpecentes que teriam sido abandonados.

No local, os GMs notaram a presença de vários suspeitos que fugiram e apenas um permaneceu no local. Mas nada havia em sua posse. Com o auxílio da K9 Naja, os guardas localizaram em uma mata, uma sacola com 15 pinos com cocaína, 140 pedras de crack e 27 porções de maconha que foram apreendidas e encaminhadas à CPJ.

