GM apreende entorpecentes no Jardim Beatriz

A droga que foi abandonada em um terreno baldio - Crédito: Divulgação

Guardas municipais do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) apreenderam por volta das 22h40 desta segunda-feira, 3, na rua Hermínio Bernasconi, no Jardim Beatriz, uma quantia em entorpecentes. Ninguém foi detido.

Os GMs realizavam patrulhamento pelo bairro e no local conhecido como “ponto de tráfico”, um suspeito ao ver as motos, fugiu. Foi feita busca em um terreno baldio, sendo localizada em uma sacola, enterrada em um buraco, 50 porções de maconha, 90 pedras crack, 22 pinos com cocaína e R$ 52, que foram apreendidos na CPJ.

