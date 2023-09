GM apreende entorpecentes no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

A droga que foi apreendida pela equipe Canil da GM - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal apreendeu na manhã desta terça-feira, 12, entorpecentes no Cidade Aracy. O flagrante aconteceu por volta das 10h39.

A equipe realizava patrulhamento preventivo pelo bairro e no cruzamento das ruas José Zavaglia com a Walter Ignácio Micelli, viram um homem em atitude suspeita em meio às árvores. Após ser abordado e revistado, foi liberado.

Como havia a suspeita de que poderia ter entorpecentes no local, foi utilizado o faro da K9 Índia que localizou uma sacola com 25 pinos com cocaína, 66 porções de maconha e 65 pedras de crack que foi apreendida e encaminhada à CPJ.

