GM apreende drogas no Planalto Verde com auxílio da K9 Índia

A droga apreendida pela GM no Planalto Verde - Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil, com a valiosa colaboração da K9 Índia, localizaram entorpecentes em um campinho de areia na rua Nathália Andrecioli Fernandes, no Planalto Verde. Ela utilizou seu faro apurado e localizou uma sacola com maconha, cocaína e crack. O fato foi registrado às 10h09 desta quinta-feira, 3.

Os GMs realizavam patrulhamento preventiva em uma praça no bairro e viram dois homens em atitude suspeita. Feita abordagem e nada de ilícito. Com o auxílio de Índia, os GMs localizaram enterrado em um campinho de areia, uma sacola com 117 porções com maconha, 93 pinos com cocaína e 51 pedras de crack, que foram apreendidos na CPJ.

Leia Também