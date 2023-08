Gestante tem carro furtado na região da Santa Casa e pede ajuda para localizá-lo

O Gol furtado na região da Santa Casa - Crédito: Divulgação

Uma gestante teve seu Gol verde, placas CQT-0879, furtado no início da noite desta segunda-feira, 31, na rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, região da Santa Casa.

A irmã da vítima disse que ela teria ido até a Maternidade Francisca Cintra Silva pois achava que teria chegado a hora do parto. Estacionou o veículo por volta das 7h e foi para a consulta. O profissional da saúde disse que estava tudo normal, chegou a passar medicação e liberou a gestante que ao retornar ao Gol, percebeu que desconhecido teria furtado. No interior do carro, havia duas malas: roupas pessoais da vítima e do futuro são-carlense.

A gestante pede ajuda. Quem souber de informações do Gol, entrar em contato pelo 190.

Leia Também