Policiais resgatam mulher em trabalho de parto e levam para a maternidade

Policiais militares ajudaram uma mulher em trabalho de parto nesta segunda-feira (23) na Rua Martin Luther King, na Vila Camem.

Segundo a Polícia Militar, os agentes ficaram sabendo via Copom que Gislaine teria entrado e trabalho de parto na referida rua. Os policiais Miguel e Lazarine se deslocaram até o local e encontraram a mulher.

Na ocasião, ela relatou que não não tinha conseguido entrar em contato com a equipe do SAMU. Em seguida, os policiais decidiram socorrê-la até a maternidade.

No descolamento da viatura, a Polícia Militar fez um rápido contato com a maternidade para cientificar a equipe no local. Ao chegar na maternidade, após algum tempo, nasceu o pequeno Heitor Raphael, com 3,490 KG e 50 cm.

