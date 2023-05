Gestante é presa pela Força Tática por tráfico de drogas em São Carlos

A droga que estava em poder da gestante -

Uma gestante de seis meses foi flagrada por policiais militares no tráfico de entorpecentes. A detenção aconteceu por volta das 21h36 desta quarta-feira,17, na rua Antonio Rogano, na Vila Jacobucci. A mulher chegou a esconder a droga em seu sutiã. Com ela havia 28 pinos com cocaína, 21 pedras de crack e R$ 71,80.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo local que é conhecido pela incidência de venda de drogas e abordou duas mulheres e com a acusada, localizaram uma bolsa preta sob as vestes e no interior os entorpecentes. O dinheiro estaria no bolso da calça.

Questionada, confessou estar na venda para comprar um botijão de gás para sua casa. Após ser detida, foi encaminhada à CPJ, onde passou por revista e foram localizadas cinco pedras de crack em seu sutiã. Após as formalidades de praxe, foi recolhida ao centro de triagem.

Leia Também