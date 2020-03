Gestante é detida após ameaçar funcionária de UPA

Crédito: Marco Lúcio

Uma mulher de 39 anos, que está grávida de 6 meses, foi detida nesta tarde de domingo (15), acusada de ameaçar uma funcionária da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Felícia.

De acordo com informações, a acusada foi até a UPA buscando atendimento para sua filha, que estava com dor de ouvido, e ficou irritada porque outra criança, que estava com febre alta, foi atendida antes. Então ela começou a ofender a funcionária e a ameaçou, dizendo que ainda ia pegá-la.

A Guarda Municipal foi acionada e durante a ocorrência a acusada disse que estava passando mal e estava com sangramento, precisando ser socorrida pelo Samu, mas após receber atendimento na maternidade, foi constatado que o estado de saúde dela estava normal.

Segundo os funcionários da UPA, esta não é a primeira vez que a acusada arruma confusão no local.

