Gestante é acusada de furtar celular de auxiliar de expedição

Crédito: Arquivo/SCA

Uma gestante de aproximadamente 24 anos seria a responsável pelo furto de um celular ocorrido por volta das 23h30 de sábado, 29, na Avenida Getúlio Vargas. Um auxiliar de expedição, de 53 anos, diz ser a vítima.

Nesta quinta-feira, 3, ele compareceu ao 1º e 4º DPs e narrou a sua versão dos fatos, alegando que no dia do suposto crime teria parado em frente a uma lanchonete quando se aproximou do carro ao lado de um rapaz e perguntou a hora, momento em que deixou o seu celular no banco. Afirmou que se distraiu e notou que a garota tinha levado seu aparelho e se juntou com outros rapazes. Foi somente quando foi embora é que notou a falta.

A vítima informou que retornou no dia seguinte no mesmo local e viu a garota e ofereceu R$ 100 para que devolvesse o celular. Porém afirmou que ela teria pedido mais R$ 50 pois o aparelho estaria “penhorado”. Com medo que ela pegasse o dinheiro e não retornasse com o celular, optou por ir embora e registrar queixa policial.

