Gerente flagra esposa saindo de motel e recebe ameaça de morte

Um gerente de 45 anos foi ameaçado de morte por volta das 23h30 desta quinta-feira, 9, após flagrar sua esposa saindo de um motel localizado no km 224 da rodovia Washington Luís (SP-310).

No início da tarde desta sexta-feira, 10, a vítima compareceu ao 1º 3 4º DPs e formulou boletim de ocorrência.

Às autoridades policiais, o gerente disse que teria flagrado a esposa saindo do motel acompanhada do amante que fez ameaças de morte contra sua pessoa, após ter dito que iria filmar o casal saindo do local. Policiais militares foram acionados por funcionários do motel.

