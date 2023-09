GCM realiza Operação Saturação no "Pico"

GCM realizou operação no local conhecido como "Pico" - Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos realizou uma Operação Saturação no no local conhecido como "Pico", na região do condomínio Swiss Park, na noite desta sexta-feira (2) em resposta a reclamações de desordem e perturbação de sossego no local.

Os agentes autuaram 13 veículos que estavam estacionados irregularmente e e abordaram quatro pessoas.

O objetivo da operação é manter a segurança na região e a tranquilidade dos moradores.

