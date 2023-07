Idoso encontra seus gatos mortos após bilhete ser colocado em seu portão

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um idoso de 79 anos, morador na rua Francisco Fiorentino, na Bela Vista, formulou boletim de ocorrência nesta terça-feira, 25, alegando que gatos de sua propriedade tem sido encontrados mortos e que recentemente, alguém teria colocado um cartaz no portão de sua casa com os dizeres: “Recado, por favor prenda os seus gatos. Não somos obrigados a ficar limpando mijo e cocô deles. Estamos cansados! Você precisa fazer alguma coisa. Credo! Isso fede!”.

De acordo com o idoso, em sua casa havia sete gatos de sua propriedade e no dia 7 de julho teria encontrado uma fêmea castrada morta com uma secreção branca na boca, enterrando-a em seguida.

Já no domingo, 23, uma de suas gata ele localizou na rua. Também morta com sinais de pancada na cabeça e duas perfurações. Afirmou que recolheu o animal e iria enterrar. Ele desconhece a autoria dos fatos, que será investigado pela polícia civil.

