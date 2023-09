Garupa fica ferido após acidente de trânsito na região da Rodoviária

SIGA O SCA NO

Unidade resgate socorreu a vítima à UPA Santa Felícia - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira, 12, na região da Rodoviária, em São Carlos.

Um motociclista transitava pela rua Episcopal e no cruzamento com a Avenida Trabalhador São-carlense (sentido Rodoviária/USP São Carlos) foi atingido por um veículo. No local há sinalização eletrônica. Mas os motivos da colisão são ignorados.

Após o impacto, o garupa de 24 anos foi ao solo e com ferimentos, atendido inicialmente pelo socorrista da motolância e posteriormente pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à UPA Santa Felícia para atendimento médico.

