Garoto de 12 anos escondia maconha em monte de areia

A droga que estava com o garoto infrator - Crédito: Divulgação

Um garoto de 12 anos foi flagrado por policiais militares por volta das 9h20 deste domingo, 7, com 12 porções de maconha e R$ 12 na rua José Lemes Marques, na Vila São José.

Os PMs estavam patrulhamento de rotina quando foram acionados via Copom após denúncia de tráfico de entorpecentes. No local viram o garoto, que tentou fugir. Com ele, havia R$ 12 e próximo, em um monte de areia, a droga, que foi apreendida. O infrator, após ser encaminhado à CPJ, foi liberado à mãe.

