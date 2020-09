Garoto de 12 anos é flagrado com cocaína no Aracy

Crédito: Divulgação

Um garoto de 12 anos foi flagrado pela equipe do canil da Guarda Municipal, com 25 pinos de cocaína na tarde desta terça-feira, 1, no Cidade Aracy.

A guarnição composta pelos GMs Ambrozini, Marcelo e Hilton, além da cachorra Kyara estavam em patrulhamento preventivo pelo bairro e por volta das 15h30 no cruzamento das ruas José Zavaglia com a Rubens Fernando Monte Ribeiro notaram a presença do garoto saindo de uma área pública.

O infrator mostrou nervosismo. Feita a abordagem e revista, os GMs localizaram em seu bolso a droga e R$ 15. Encaminhado à Dise, ficou à disposição da autoridade policial.

