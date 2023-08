Garota é atropelada por caminhonete no Boa Vista

SIGA O SCA NO

Vítima é atendida pela unidade resgate: escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Uma garota de 20 anos foi atropelada na tarde desta segunda-feira, 14, na Avenida Henrique Gregori, no Boa Vista.

Ela tentou atravessar a via expressa quando, por motivos ignorados, foi atingida por uma Toro que transitava sentido UPA Vila Prado/shopping. Com escoriações pelo corpo, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

