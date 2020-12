Garota de 9 anos acusa avô de agressão

Uma garota de 9 anos acusa seu avô materno de agressão, após aparecer com lesões no rosto.

De acordo com o pai da criança, ele está separado da mãe dela, que mora com os pais, a menina e a outra filha do casal, de 4 anos, no Parque Delta, e quando foi buscar as filhas para passarem o final de semana com ele, percebeu uma lesão no rosto da mais velha e a questionou sobre o que havia acontecido. A menina então contou que o avô a havia agredido.

Diante do fato ele compareceu ao plantão policial, registrou a ocorrência e a criança foi encaminhada ao IML para a realização de um exame de corpo de delito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também