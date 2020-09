Furtada, bike elétrica é recuperada pela PM

Crédito: Arquivo/SCA

Um bicicleta elétrica, furtada no dia 19 de setembro, foi localizada por policiais militares por volta das 23h35 desta quarta-feira, 23, no quintal de uma casa na rua Mário Celso Chinaglia, no Cidade Aracy. PMs chegaram até o veículo após denúncia anônima. Segundo apurado, a bike pertencia a um empresário de 29 anos e a uma estudante de 25 anos.

Na casa onde estaria a bike, os PMs apuraram com a dona da casa que seu marido teria comprado o veículo de um desconhecido por R$ 800. Disse que ele não saberia a sua procedência.

Diante dos fatos, a bike foi apreendida e o fato registrado no plantão policial pelo investigador Lúcio Valenti. Autoridades do 2º DP irão investigar o caso.

