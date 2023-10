Furgão roubado é abandonado em estrada de terra na SP-318

O furgão, após ser localizado, foi devolvido ao dono - Crédito: Redes Sociais

Um furgão Kangoo, produto de roubo ocorrido no dia 12 de setembro, foi localizado em estado de abandono em uma estrada de terra no km 252 da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318). O fato foi registrado neste domingo, 1, às 18h50 na CPJ.

PMs foram acionados via Copom para comparecerem ao local após denúncia anônima e constataram a veracidade das informações. O furgão foi encaminhado à CPJ e contatado à vítima de 52 anos que disse que o carro estaria sem o som, com as rodas trocadas, além da carga ter sido levada pelos criminosos. A Kangoo, após as formalidades, foi restituída ao proprietário.

