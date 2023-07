Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da prefeitura municipal de Ibaté, o início do velório está previsto para as 10:30 horas do dia 31/07/2023.

Faleceu em 30/07/2023 na cidade de Araraquara -SP, o Sr.º. Helio Ferreira de Farias, nascido no dia 16/07/1959, com 64 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para ibaté-SP.

Era divorciado.

Deixa suas filhas Ariani,Viviani, Apoliane e demais familiares.

O sepultamento dar-se-à dia 31/07/2023 saindo do velório municipal de Ibaté às 13:30 horas para o cemitério municipal de Ibaté-SP.

