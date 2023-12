Funcionários encontram cápsulas semelhante a droga em banheiro de avião da LATAM em São Carlos

Avião no Centro de Manutenção Latam - Crédito: Marcio David/arquivo

A Polícia Civil de São Carlos apreendeu na tarde desta quarta-feira (27) seis cápsulas com substância semelhante a cocaína que foram encontradas dentro do banheiro de um avião da Latam, que passava por manutenção, em São Carlos. Segundo o SCA apurou, antes de vir para São Carlos, a aeronave teria feito um voo para Lisboa, em Portugal.

Funcionários que faziam a manutenção de rotina no banheiro do avião encontraram as cápsulas suspeitas e acionaram a Polícia Militar.

Um representante da empresa foi até a Central de Polícia Judiciária, onde o material foi apreendido e será submetido a perícia.

Veja abaixo nota emitida pela assessoria de imprensa da empresa aérea

A LATAM informa que durante a manutenção de rotina identificou conteúdo suspeito em um componente de uma das suas aeronaves, com características sugestivas de substância entorpecente, descartada no vaso sanitário da aeronave. Por esta razão, a Companhia acionou a Polícia Militar para perícia e apreensão do item bem como está colaborando com as autoridades que investigarão o ocorrido.

