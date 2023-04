Funcionários da mesma empresa se envolvem em acidente

SIGA O SCA NO

Momento em que a motociclista era atendida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma mulher de 34 anos com escoriações pelo corpo na Avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos.

Coincidentemente ambos estavam a caminho do trabalho (sentido Rodoviária/Shopping) e trabalham no mesmo local. Segundo informações, a moto tocou na lateral do carro e a vítima foi ao solo.

Com o tombo, a mulher sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico.

