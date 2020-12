Funcionário público é agredido no Centro

Um funcionário público de 38 anos foi vítima de agressãom, na manhã de sexta-feira (04), na região central de São Carlos.

Ele contou à polícia que estava pela Rua Marcolino Lopes Barreto, quando um carro aproximou-se, parou, o condutor desceu e o agrediu no braço com um alicate, indo embora em seguida, enquanto proferia ameaças de morte, dizendo que iria buscar um revólver e voltaria para matá-lo. Contou também que as ameaças devem-se ao fato do acusado afirmar que ele lhe deve um valor em dinheiro, referente a serviços prestados, que segundo a vítima, ele não fez.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência foi registrada no 1ºDP.

