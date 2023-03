Funcionário de escola é atingido por bomba após desentendimento com aluno

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um funcionário de uma escola localizada no Cidade Aracy, foi vítima de um atentado, com uma bomba, na tarde de sexta-feira (24), após desentender-se com um aluno.

De acordo com a vítima de 21 anos, ele trabalha como agente de organização escolar e no período da manhã, flagrou um aluno danificando propositalmente a maçaneta de um dos portões do corredor, por isso chamou-lhe a atenção e solicitou que sua responsável fosse até a escola.

A mãe do aluno foi até lá e durante a conversa, ele alterou-se, começou a gritar, disse que pegaria a vítima lá fora e saiu da escola sem autorização.

Posteriormente, quando o agente acompanhava a saída dos alunos, viuque uma bomba veio em sua direção, caiu aos seus pés, estourou e atingiu seu rosto.

Ele perdeu os sentidos e quando acordou, já estava na UPA do Cidade Aracy.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

A vítima não viu quem jogou a bomba, mas existem câmeras de monitoramento que podem ter flagrado o autor e as imagens serão analisadas.

