Funcionário de escola é acusado de agredir menor

Caso de agressão foi registrado na CPJ - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um suposto caso de agressão em uma escola estadual, no Conjunto Residencial Castelo Branco será investigado pela Polícia Civil.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a representante de um menor relatou que o funcionário da instituição de ensino teria empurrado a vítima contra um armário e pressionado seu peito com as mãos. O menor estaria no corredor da escola e teria ido tomar água com a autorização de um professor.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

