Funcionária inala fumaça durante princípio de incêndio no centro de São Carlos

06 Out 2023 - 14h54

06 Out 2023 - 14h54 Por Marcos Escrivani

Bombeiros em ação, debelaram as chamas da farmácia pet - Crédito: Maycon Maximino

Uma funcionária de uma farmácia pet necessitou de atendimento médico após um princípio de incêndio na tarde desta sexta-feira, na rua 15 de Novembro, no centro de São Carlos.

Segundo apurado, um princípio de incêndio atingiu duas geladeiras e um micro-ondas e a funcionária tentou apagar e inalou fumaça, sendo atendida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Um auto bomba foi ao local e os combatentes do fogo debelaram as chamas. Os motivos do incêndio serão apurados.

