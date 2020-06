Funcionária grita, populares brigam com ladrão que consegue a fuga e é detido pela PM

Crédito: Maycon Maximino

Cenas de violência marcaram a manhã desta segunda-feira, 7, após um assalto a uma padaria na rua Joaquim Rodrigues Siqueira, no Jardim Beatriz. O ladrão foi detido após fugir do local do crime.

O São Carlos Agora apurou que D.O.L., 26 anos teria entrado no estabelecimento comercial e solicitado pães para uma funcionária que virou de costas, quando foi anunciado o assalto.

Ele ordenou que passasse uma quantia que estava no caixa e em seguida deixou a padaria. Assustada, a trabalhadora gritou e populares que estavam por perto foram em socorro, entrando em luta corporal com o bandido, conseguindo reaver o dinheiro.

Os populares chegaram a pegar a chave da moto que estava com o gatuno que conseguiu reavê-la e fugiu, mas deixou cair um cartão bancário que serviu como identificação.

A Polícia Militar foi acionada e uma viatura com os cabos Simone e Alexsandro com as características do criminoso, conseguiram localizar o suspeito que caminhava a pé pela rua Geraldo Domingos Adabo, no Prolongamento do Jardim Medeiros. A moto, com a placa encoberta com uma touca, estava abandonada em outro local.

MAIS CRIMES

Encaminhado ao 2º DP, o suspeito foi reconhecido pela prática em outros dois assaltos.

Na quinta-feira, 4, ele teria entrado em um sacolão (com máscara e touca) e se apropriado de R$ 300. No sábado, 6, por volta das 2h15, teria sido o responsável por um assalto em uma farmácia na Avenida São Carlos (em frente à Praça Coronel Salles), com o mesmo modus operandi.

A PM acredita ainda que o suspeito é o responsável por outros assaltos em São Carlos.

Autuado em flagrante pela prática de roubo, foi recolhido ao Centro de Triagem.

