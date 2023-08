Funcionária é flagrada após furtar atacadista em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma funcionária de 25 anos foi detida por volta das 22h desta terça-feira, 15, após furtar um atacadista, na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Maracanã, em São Carlos.

Funcionários do estabelecimento deram falta de produtos e ao analisar o sistema de monitoramento do imóvel, flagraram a mulher se apoderando de um par de havaianas, barras de chocolate, uma peça de contra filé e massas.

Ao final do expediente, dois representantes da empresa questionaram a acusada e pediram para ver sua bolsa. No interior, os produtos furtados. Policiais militares foram acionados e encaminharam a mulher até à CPJ para as deliberações de praxe.

