Fugitivo da Justiça acusado de furtos e roubos é capturado pela PM em Dourado

Viatura policial no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (2), um homem de 29 anos procurado pela Justiça em Dourado.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento de rotina pela rua dos Ferroviários, quando abordaram um homem que estava caminhando na via. O homem tentou fugir ao ver a viatura, mas acabou sendo abordado.

Ao consultar os antecedentes criminais do suspeito, os policiais constataram que havia um mandado de recaptura expedido pela Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim) 7a RAJ da Comarca de Santos. O mandado foi expedido porque ele não havia retornado ao estabelecimento penal onde cumpria pena no regime semiaberto por delitos de furtos e roubos.

O presidiário foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde ficará à disposição da Justiça.

