Fraudes abalam empresário de São Carlos e acusados enfrentariam vários processos

Um empresário de 40 anos de São Carlos está preocupado com possíveis fraudes que estariam sendo perpetradas na cidade por um casal estabelecido na Avenida Comendador Alfredo Maffei e recentemente teve o comércio fechado por conta das inúmeras denúncias de negócios que seriam suspeitos. O empresário que recentemente se tornou vítima de uma fraude na compra de um veículo revelou que esta não foi sua única experiência negativa com os acusados.

Além da transação veicular, o empresário também afirma ter sido lesado em uma operação imobiliária, onde descobriu que os acusados estariam envolvidos em práticas irregulares na compra de propriedades. Investigações em andamento indicam que esta não é uma ocorrência isolada e várias outras pessoas teriam sido vítimas de golpes similares.

De acordo com o empresário (que pediu anonimato), em entrevista ao São Carlos Agora, há indícios que apontam para um esquema complexo que envolve não apenas a venda de veículos e imóveis, mas também fraudes em financiamentos bancários utilizando nomes de terceiros e cheques sem fundo emitidos por uma agencia bancária.

De acordo com a vítima, as autoridades policiais estariam intensificando as investigações para tentar desmantelar tal esquema. “Empresários locais, também vítimas de fraude estão se unindo para oferecer suporte aos prejudicados e colaborar com as autoridades e o Ministério Público para erradicar essas práticas desonestas do cenário comercial”, disse o empresário, que afirma ser uma das vítimas. "É perturbador perceber a amplitude dessas atividades fraudulentas. Espero que, ao compartilhar minha história, possamos alertar outros empresários e prevenir futuras vítimas", disse ele. “A situação está evoluindo rapidamente, e novas informações sobre o caso são aguardadas. A comunidade permanece vigilante, esperando que as autoridades tomem medidas decisivas para restaurar a confiança no ambiente empresarial local”, finalizou.

