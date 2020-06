Forças de segurança realizam sete apreensões relacionadas ao tráfico de drogas nesta segunda-feira (29)

Tijolos de maconha localizados em condomínio de chácaras na região do posto Castelo. - Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram sete apreensão de drogas nesta segunda-feira (29), em São Carlos.

Em uma praça no bairro Cidade Aracy, policiais militares detiveram um adolescente. No local que ele estava havia nove cápsulas de cocaína e 10 pedras de crack.

Já na rua Francisco Possa, no Santa Felícia, uma equipe da GCM flagrou um adolescente de 16 anos que tentou fugir ao ver a viatura. Em seu poder havia nove eppendorfs de cocaína. Perto de uma árvore foram localizados mais 84 pedras de crack, 157 cápsulas de cocaína e 240 porções de maconha.

Na rua Joaquim Gabriel Penteado, no São Carlos 5, policiais da ROCAM abordaram um carro de aplicativo. Nos pés do passageiro havia uma sacola com quantidade considerável de dinheiro e embalagens usadas para acondicionar entorpecentes. O acusado afirmou que parte do dinheiro seria do tráfico e o restante pertencente a um depósito de bebidas onde trabalha.

Na rua Antônio Busto Alabarca, no Cidade Aracy, um garoto de 15 anos foi surpreendido por uma patrulha da Guarda Municipal. Em seu poder havia ma certa quantidade de entorpecentes.

No bairro Jockey Clube, durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram em um local conhecido como “ponto de tráfico”, na rua Rio Tapajós, um desocupado de 18 anos. Com ele havia drogas e dinheiro.

A maior apreensão do dia aconteceu em um condomínio de chácaras no Vale do Uirapuru. Em uma chácara os PMs da patrulha rural encontraram 27 tijolos de maconha enterrados. Três homens foram detidos. A apreensão contou com o apoio do Canil da GCM e da PM de Araraquara.

Para encerrar a rodada de apreensão de entorpecentes, a Força Tática deteve um homem de 35 anos na rua José Quatrocchi, no Arnon de Mello. Após revista, os PMS localizaram em seu poder, duas porções de maconha. Continuando a averiguação, os policiais localizaram em um terreno ao lado, dois tijolos e meio da mesma droga. Já em uma casa abandonada, 96 pinos com cocaína e próximo a uma árvore, mais duas porções de maconha prontas para a venda. A ação contou com o apoio do Canil de Araraquara.

