Força Tática recupera veículos e detém três menores após assalto a residência em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Em uma rápida e eficiente ação, policiais militares da Força Tática detiveram três adolescentes e recuperaram três veículos, após um assalto a residência ocorrido no Recreio dos Bandeirantes. Três veículos foram levados, bem como diversos produtos. A quadrilha estaria armada.

O crime foi comunicado via Copom e com as características dos veículos e dos autores, equipes da Força Tática iniciaram diligências e por voltada 1h desta quinta-feira, 21, chegaram aos responsáveis pelo crime. Seriam três adolescentes que estavam no condomínio 4, bloco 4, do CDHU, na Vila Isabel.No apartamento os policiais localizaram diversos produtos levados pelos criminosos.

As diligências continuaram e um Corolla, um Ônix e uma Honda Biz que também foram roubados, foram localizados no Antenor Garcia e no Jardim Cruzeiro do Sul. Dentro do Corolla havia um simulacro de pistola que teria sido usado no assalto.

Diante do fatos, o os adolescentes foram detidos e encaminhados à CPJ onde a autoridade policial fez a autuação e os infratores serão encaminhadas até a Fundação Casa de onde um deles saiu recentemente. Veículos e produtos roubados foram restituídos aos proprietários.

