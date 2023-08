Força Tática recupera produtos de furto

Policiais militares da Força Tática recuperaram na noite desta quinta-feira, 3, produtos de furto a uma residência, ocorrido no dia 30 de julho, na rua Miguel João, no Jardim Bandeirantes.

Os mesmos PMs que atenderam o crime, reconheceram pelas filmagens o autor, que já seria um “velho conhecido dos meios policiais”.

Diante disso, foram até a casa do suspeito, na rua Miltinho Olaio, no Jardim Santa Angelina e com a permissão de familiares, entraram na moradia e em revista, localizaram parte dos produtos que teriam sido levados por ele, entre eles o relicário com a foto do avô da vítima, que reconheceu os produtos como de sua propriedade. Já o suspeito de ter praticado o crime continua foragido.

