Força Tática recupera objetos roubados e prende dois suspeitos no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

A Força Tática da Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (28), dois homens acusados de praticar assaltos e furtos em São Carlos. Eles estavam em uma residência no Cidade Aracy.

As equipes sob o comando do sargento Strozze recebeu informações que em uma casa na rua Guilherme Simão Darezo, havia pessoas envolvidas em roubos em residências e sítios.

Na residência a Força Tática abordou dois jovens de 22 e 25 anos e dentro do imóvel havia dezenas de objetos roubados, um revólver calibre 38 municiado, dois coletes balísticos que podem ter sido furtados de uma agência do Banco Santander no Cidade Aracy, além de máscaras que eram usadas na prática dos crimes.

A dupla foi conduzida até a sede da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Com a prisão deles, a Polícia espera esclarecer vários crimes em São Carlos.

Quem reconhecer algum objeto que aparece na foto, deve entrar em contato com a DIG pelo Whatsapp (16) 3374-1984.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também