Força Tática recupera carro roubado

Veículo roubado estava com um adolescente no CDHU - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta segunda-feira, 9, policiais da Força Tática recuperaram um carro produto de roubo a residência ocorrido no dia 3 de janeiro, em São Carlos.

Um adolescente de 17 anos saia com o veículo do estacionamento do condomínio 3, do CDHU, quando foi abordado pelos PMs. Em pesquisa constatou que o carro era roubado. O infrator foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

