Força Tática recupera carro roubado em São Carlos

Produto de roubo, Fiesta foi restituído ao proprietário - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática recuperaram por volta das 22h30 desta terça-feira, 2, um Fiesta produto de roubo.

O veículo estava abandonado na rua Josimara Pessoa de Lima Maciel, no Residencial Itatiaia e de acordo com informações ele teria sido levado por desconhecidos horas antes, durante a prática de um assalto no CEAT.

A vítima foi contatada e após deliberações de praxe na CPJ, foi restituído ao proprietário.

