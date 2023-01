PM prende trio durante assalto a residência no Nova Santa Paula

Parte dos pertences que seriam levados pelos assaltantes - Crédito: Divulgação

O auxílio de uma testemunha que tinha as chaves de um portão e a rapidez em comunicar a Polícia Militar, fez com que três criminosos, sendo dois adolescentes, fossem presos no final da noite desta terça-feira, 10, durante um assalto a residência na rua Américo Jacomino Canhoto, no Jardim Nova Santa Paula.

Por volta das 23h30 a PM foi acionada via Copom e uma equipe da PM chegou em minutos até o local do crime, onde havia reféns. Uma testemunha, que tinha as chaves do portão da casa onde ocorria o delito, auxiliou os PMs. Ela teria dito que presenciou a invasão e que havia três suspeitos que teriam descido de um carro escuro e entrado na casa, rendendo familiares.

Outras equipes da Força Tática foram ao local e conseguiram deter um dos adolescentes no quarto. Embaixo da cama estava com dinheiro, chaves e uma arma em sua cintura. Em outro quarto, o outro adolescente e seu comparsa. Ambos deitados com joias e pertences das vítimas.

Com os bandidos controlados, os policiais militares constataram que as vítimas conseguiram se trancar no banheiro até a chegada da PM.

Os criminosos foram detidos, encaminhados à CPJ e autuados em flagrante. O maior de idade recolhido ao centro de triagem e os adolescentes à Fundação Casa de Araraquara.

