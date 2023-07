Força Tática prende traficante no Jardim Gonzaga

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta noite de sábado (01), no cruzamento da Avenida Maranhão com a Rua Sergipe, no Jardim Gonzaga.

Policiais da Força Tática estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o homem, que ao vê-los, jogou uma sacola que carregava e tentou fugir, mas foi abordado.

A sacola continha maconha e crack, que o suspeito afirmou serem para seu próprio consumo, mas foi detido, conduzido ao plantão policial e preso, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

