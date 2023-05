Procurado por furto é preso com drogas durante operação no CDHU

A droga que estava com o suspeito, que era ainda, procurado pela Justiça - Crédito: Divulgação

Durante operação realizada por policiais militares da Força Tática, com apoio da Rocam, prenderam por volta das 20h desta quarta-feira, 10, um procurado por furto no estacionamento do condomínio 4 do CDHU, na Vila Isabel. Ele foi flagrado com uma quantia de entorpecentes.

Os PMs surpreenderam o suspeito quando ele saia do interior do condomínio. Ao ver os PMs, jogou um sacola. Porém foi abordado. Com ele, havia R$ 50 e três pedras de crack. Na sacola, 127 pinos com cocaína, 51 porções de maconha e 48 pedras de crack.

Indagado, negou o tráfico e passou um nome falso aos policiais, que seria conhecido dos meios policiais e no caso, seu irmão.

Encaminhado à CPJ, foi descoberto que o suspeito seria L.M.S., procurado por furto. Após ser autuado por tráfico, foi recolhido ao centro de triagem.

