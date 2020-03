Força Tática prende homem acusado de vários crimes na cidade

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem acusado de cometer diversos crimes foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (30).

De acordo com apurado, denúncias fizeram a PM se deslocar até a rua Coronel Leopoldo Prado, na Vila Prado. No local, os agentes constataram a informação de que D. C. S, de 34 anos, é suspeito de cometer assaltos.

A Polícia apreendeu no local um revólver calibre 38 com numeração raspada com cinco munições intactas.

Segundo a PM, o acusado e irmão, que mora na mesma residência, é conhecido por roubos e assaltos.

A Polícia prendeu o acusado e o encaminhou ao Plantão Policial onde está à disposição da Justiça.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também