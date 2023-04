Força Tática prende dupla após assalto na Vila Carmem

Os objetos que foram roubados e posteriormente devolvidos à vítima - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 20h40 desta quinta-feira, 27, dois homens acusados de assaltar um pedestre na rua Pedro Raimundo, na Vila Carmem. Um dos envolvidos é adolescente.

Os PMs foram até o local dos fatos após solicitação via Copom. Após contato com a vítima e de posse de informações sobre os suspeitos, iniciaram diligências e conseguiram a localização do celular. Em seguida foram até a rua Juca Sabino e abordaram dois jovens e com ambos, localizaram o aparelho, um par de tênis, um óculos de grau, uma mochila. Havia ainda uma faca que um dos autores alega ter sido utilizada para render a vítima.

Após confessar o crime, ambos foram encaminhados à CPJ, onde, ficaram à disposição da autoridade policial.

