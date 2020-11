Força Tática prende autores de roubo a motorista de aplicativo

Dois jovens e um adolescente foram detidos na noite de sexta-feira (20), acusados de serem os autores de um assalto a um motorista de aplicativo.

A vítima fazia seu trajeto quando foi rendida pelos bandidos e colocada dentro do porta malas do carro. Eles pegaram seu deinheiro e objetos pessoais e fugiram com o carro, mas atolaram o veículo e tiveram que abandoná-lo.

Pouco depois, uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento pelo Jardim Bicão, quando avistou dois suspeitos adentrando a Avenida Maria Consuelo Tolentino, usando capuz e máscara, que demonstraram muito nervosismo ao avistar a viatura, por isso foram abordados.

Quando um deles retirou a máscara, foi rapidamente identificado como um dos autores do roubo por suas características e a vítima também reconheceu os dois rapidamente.

Os acusados foram encaminhados ao plantão policial, onde foi mostrada uma foto do terceiro suspeito, menor, que também foi reconhecido pela vítima.

Policiais militares foram até o endereço do adolescente e o detiveram, encontrando com ele o dinheiro roubado.

Diante dos fatos, o delegado de plantão ratificou voz de prisão e os dois maiores foram recolhidos ao Centro de Triagem, enquanto o menor foi entregue à Fundação Casa.

