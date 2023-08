Força Tática prende acusado de tráfico de drogas no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pela Força Tática - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 18h30 desta quinta-feira, 3, no cruzamento das ruas Gildney Carreri com a Galdino Zaninetti, no Jardim Santa Angelina, um homem que foi acusado de tráfico de entorpecentes.

Em atitude suspeita, o acusado estava abaixado próximo a um arbusto e ao perceber a aproximação da viatura, pulou para um terreno e arremessou uma sacola verde sobre o muro de uma residência.

Foi feita a abordagem e o suspeito é um “velho conhecido nos meios policiais” e que administraria pontos de venda de drogas no Santa Angelina e Arnon de Mello. Após revista, os PMs localizaram no bolso de sua calça R$ 120 e um celular. Indagado sobre a sacola, a princípio, não disse nada. Porém confessou posteriormente que havia drogas e que estaria vendendo. Nela havia 45 pinos com cocaína, 44 porções de maconha, além de 8 pedras de crack.

Os produtos foram apreendidos e o acusado encaminhado à CPJ. Após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

