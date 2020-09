Força Tática prende acusado de assaltar loja de celulares no Centro

A Força Tática da Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (22) um homem de 44 anos acusado de assaltar uma loja de celulares na rua Doutor Carlos Botelho, no Centro de São Carlos.

O roubo aconteceu por volta das 17h. O acusado entrou no estabelecimento e mencionando estar armado anunciou o assalto. Ele roubou aproximadamente R$ 400 em dinheiro, um celular e uma caixinha de som. Em seguida se evadiu.

A PM foi acionada e em posse das características do suspeito a equipe do tático 183 saiu em patrulhamento pelas imediações. Na rua Riachuelo o homem foi localizado e com ele os objetos roubados.

O acusado foi conduzido até o plantão policial, onde permaneceu detido à disposição da Polícia Civil.





