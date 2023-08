Força Tática localiza moto furtada em “apê” no São Carlos 8

SIGA O SCA NO

Moto furtada estava em um apartamento no São Carlos 8 - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto, produto de furto, foi localizada por policiais militares da Força Tática nesta terça-feira, 22, em um apartamento no bloco 16, na rua Aurora Godoy Carrera, no São Carlos 8.

Os PMs realizavam patrulhamento quando viram a moto na moradia e sem emplacamento. Ao solicitar pelo responsável no imóvel, uma mulher, que disse ser a tia de um adolescente e que ele seria o dono.

Indagado, afirmou ter adquirido a moto em uma “feira do rolo” no Facebook por R$ 800. Mas ao pesquisar a placa, constou ser produto de furto ocorrido no dia 16 de agosto, na Avenida Araraquara.

A moto foi apreendida e o suspeito encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

