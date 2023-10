Força Tática localiza carro envolvido em roubo a idosos em São Carlos

Joias foram apreendidas pela PM e três suspeitos foram encaminhados à CPJ - Crédito: Divulgação

Em um eficiente trabalho, policiais militares da Força Tática localizaram por volta da 1h25 desta quarta-feira, 25, em uma casa na rua Maria Eugênia Fabiano, no Antenor Garcia, um Corsa, cujos integrantes teriam participado de um assalto a um casal de idosos em São Carlos. Joias e recibo de depósitos bancários foram apreendidos.

Os PMs patrulhavam o bairro quando viram o veículo com as mesmas características daquele que teria participado do roubo a residência no dia 20 deste mês, em que um casal de idosos foram agredidos. O Corsa estava estacionado.

Os policiais contataram a proprietária da residência que disse ser o Corsa do seu sobrinho e autorizou a entrada. Em um dos cômodos, os PMs localizaram joias e três comprovantes de depósitos no valor de R$ 26 mil um dia após o roubo em nome do filho da dona da casa. A Perícia foi acionada.

Uma mulher e dois homens foram encaminhados à CPJ e após as deliberações de praxe, o Corsa, joias e comprovantes bancários apreendidos. O trio foi liberado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também