Força Tática evita roubo ao abordar adolescentes armados no Aracy 2

Touca, máscaras, faca e réplica: tudo foi apreendida pela Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Três adolescentes, dois de 15 anos e um de 16 anos, foram detidos por policiais militares da Força Tática no início da tarde desta sexta-feira, 2, no cruzamento da Avenida Arnaldo de Almeida Pires com a rua Joaquim Roda, no Cidade Aracy 2. Os PMs evitaram que assaltos pudessem ocorrer naquela região, pois com os infratores foram localizadas armas.

Os PMs estavam em patrulhamento preventivo, quando viram o trio em atitude suspeita. Um deles teria jogado algo na calçada. Foi feita abordagem e revista e localizado com um deles, uma touca ninja, além de três máscaras. Ao vistoriar o que teria sido dispensado, os policiais acharam a faca e uma réplica de arma de fogo.

Diante das evidências, os PMs questionaram o que o trio pretendia fazer e obtiveram uma resposta estarrecedora: os infratores buscavam vítimas para assaltos, uma vez que queriam dinheiro para o final de semana.

Os infratores foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. Faca, réplica, máscaras e touca, apreendidos.

Leia Também