Força Tática encontra drogas em residência no Cidade Aracy

A Força Tática fez uma apreensão de drogas na tarde deste sábado (09), em uma residência no Cidade Aracy.

Uma equipe da Força Tática, composta pelo Sargento Fabiano, Soldado Paschoalino, Soldado Carvalho e Soldado Oliveira, com base em informações de que um jovem estaria efetuando tráfico de drogas em uma residência na rua Augusto Spaziani, foi até o local onde a mãe do suspeito e seu marido permitiram a entrada da equipe e acompanharam a vistoria na residência, e no quarto do jovem, na gaveta de uma cômoda, foram encontrados 29 pinos de cocaína, 19 trouxinhas de maconha, 53 pedras e R$ 2.196,95 em dinheiro.

Indagada sobre onde estaria seu filho, ela disse não saber e tentou entrar em contato com ele, por telefone, diversas vezes, mas não conseguiu.

Sendo assim, os entorpecentes e o dinheiro foram apreendidos e o casal foi conduzido ao plantão policial, sendo liberado após a elaboração de um RDO.

