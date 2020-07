Força Tática encontra barril cheio de drogas enterrado em quintal de residência

Crédito: Divulgação

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Força Tática nesta noite de sábado (12), no Cidade Aracy.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro e quando entraram na rua João Blota, avistaram um homem suspeito saindo de uma residência. Eles o abordaram e encontraram em seus bolsos 5 pinos de cocaína, 23 porções de maconha, R$ 59,00 e um celular.

Diante do fato, a equipe realizou uma busca no imóvel e localizou um barril enterrado no quintal, contendo uma grande quantidade de drogas.

Ao todo foram apreendidos 3Kg de maconha, 465 pinos de cocaína, 7 porções brutas de cocaína, 5 mudas de maconha in natura, 1 balança de precisão, utensílios para preparar e embalar as drogas e mais o dinheiro já citado.

O acusado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhado ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

