Força Tática e Rocam apreendem mulher acusada de tráfico de drogas

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher, acusada de tráfico de entorpecentes, foi detida por policiais militares da Força Tática e da Rocam, por volta das 17h desta segunda-feira, 24, na rua Moisés João Mussa, no Jardim Real, em São Carlos.

PMs receberam denúncia anônima durante patrulhamento de que no endereço em questão havia movimentação de pessoas buscando entorpecentes para venda no cruzamento das ruas Antônio Rogano com a Pastor Bento, na Vila Jacobucci e que ali também fracionavam drogas para tal atividade.

Durante o patrulhamento os PMs cheram até o endereço da acusada que se encontrava no portão e permitiu a entrada. Foi realizado revista na moradia e localizada drogas prontas para venda, para embalo e refino, balança de precisão e outros materiais.

A mulher foi encaminhada a CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. Foram apreendidos 22 gramas de cocaína, 202 gramas de maconha, 119 gramas de crack, duas facas, duas balanças de precisão e apetrechos para embalo e refino de drogas.

